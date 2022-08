x x

CARONNO PERTUSELLA – Le formazioni di calcio della zona stanno muovendo i primi passi nella direzione dell’avvio della prossima stagione ufficiale. E’ tempo di calcio d’estate e di amichevoli, per iniziare a mettersi alla prova e cercare i giusti sincronismi.

Per quanto concerne le compagini di serie D, la Caronnese ha perso 1-0 in trasferta contro il Renate (serie C): decisiva la rete di Sgarbi dopo un quarto d’ora della ripresa.

Ancora per la serie D, la neopromossa Varesina ha pareggiato in trasferta contro il Piacenza, 1-1: a segno al 15′ Orellana Cruz (Varesina), e pari al 22′ di Rossetti (Piacenza)

Per l’Eccellenza, Ardor Lazzate-Arconatese 1-1. Gol al 43′ del primo tempo di Artaria (Ardor), pari al 15′ della ripresa firmato da Ferrandino.

