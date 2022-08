x x

CISLAGO – Probabilmente sperava di riuscire a “raziare” le cantine di un condominio cislaghese approfittando delle case deserte per le vacanze ma sono stati proprio i residenti accortisti del furto in corso a mettere in allarme i carabinieri che sono riusciti a bloccare il ladro prima che realizzasse i colpi che aveva programmato.

E’ successo nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto quando un 30enne si è introdotto in un condominio. Per prima cosa ha preso di mira le cantine. La sua presenza non è sfuggita ai residenti che, svegliati dal rumore, hanno subito contattato la centrale operativa del 112. In pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Saronno che che un sopralluogo mirato hanno bloccato il ladro all’interno del condominio prima che riuscisse a darsi alla fuga. E’ stato identificato, si tratta di un 30enne albanese, e portato in carcare a Busto Arsizio. Il suo arresto è stato convalidato il giorno successo al tribunale di Busto Arsizio.

