CERIANO LAGHETTO – “Tradizione rispettata!”: come tutto gli anni a ferragosto, anche per questo 2022 non è mancato il tuffo del vicesindaco di Ceriano Laghetto ed esponente della Lega, Dante Cattaneo, nel torrente Lombra che passa nelle aree boschive alle porte del paese.

Per Cattaneo una occasione per sensibilizzare alla tutela delle bellezze naturalistiche della zona: tante volte proprio da quelle parti assieme a molti altri volontari lo stesso vicesindaco si è occupato della pulizia e bonifica della macchia boschiva con la rimozione di tanti rifiuti; un impegno che è confermato anche per il futuro.

(foto: Dante Cattaneo dopo il tuffo nel torrente Lombra alle porte di Ceriano Laghetto)

15082022