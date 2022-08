x x

SARONNO – Con la nuova stagione teatrale del Giuditta Pasta, tra le tante novità e la nuova ricchissima rassegna teatrale, è stata notificata la collaborazione con Aimo, l’accademia italiana medici osteopati, e Cfto, centro di formazione e tirocinio osteopatico; questa partnership partirà con l’inizio della stagione, a settembre.

Questa convenzione consentirà ai fruitori dei numerosi spettacoli in programma, di godere di particolari promozioni pensate appositamente per gli spettatori del teatro saronnese.

Il direttore del Cfto Ferdinando Zucchi, si dice particolarmente soddisfatto di questa nuova collaborazione: “Auspichiamo che questa partnership tra il nostro Centro e il Teatro Giuditta Pasta possa contribuire alla sempre maggior diffusione di due beni culturali, riconosciuti anche nel nostro paese: da una parte l’osteopatia, professione sanitaria sempre più apprezzata da chi ricorre ad essa, e riconosciuta anche dalle istituzioni italiane; dall’altra il teatro, antica forma d’arte con un’importante tradizione nazionale, capace di toccare, ancora oggi, l’animo e il cuore dell’uomo”.

Aimo e Cfto si trovano in Piazzale Santuario 7.

Per informazioni riguardo ad Aimo: 0296705292 o mandare una mail a [email protected]

Per informazioni riguardo al Cfto: 0296701013 o mandare una mail a [email protected]

