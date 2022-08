x x

SARONNO – Un video con messaggi di consiglieri comunali e iscritti per augurare buon Ferragosto ai saronnesi ma anche per rimarcare il proprio impegno per la città. E’ quello che ha condiviso stamattina, lunedì 15 agosto, il gruppo di Obiettivo Saronno sui propri social.

Dalle località in cui sono in vacanza, da Santo Dominigo a Verbania passando per la Corsica e Roma, gli attivisti viola (tra cui la presidente del gruppo Novella Ciceroni) augurano buon Ferragosto e buone vacanze ai saronnesi sottolineando la disponibilità a continuare ad impegnarsi per i cittadini. Al termine del video anche il lancio dell’hashtag #vicinisoloaicittadini.

