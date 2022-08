x x

SARONNO – L’anno scorso l’Amministrazione comunale l’aveva anticipato e la promessa è stata mantenuta Saronno ha il suo concerto di Ferragosto. Anche per questa seconda edizione la location sarà il cortile di Villa Gianetti.

L’evento, con ingresso libero, s’intitola da Faber a Maqroll e propone “un viaggio per mare nella storia della canzone d’autore genovese” con Federico Sirianni (voce, chitarra, pianoforte) e Alice Nappi (violino).

In caso in maltempo il concerto si terrà al cinema teatro Prealpi in piazza Prealpi 1.

L’evento è in programma per le 21. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 0296710358.

