VILADECANS – La Inox Team Saronno, lo scorso anno organizzatrice, è andata a Barcellona (Spagna) per la Coppa delle Coppe (Women’s Cup Winners Cup), ospitata dal Viladecans, e della quale è detentrice l’olandese Olympia Haarlem. La formula è identica a quella della Premier Cup, con 8 squadre al via e le finali il 20 agosto. Esordio per la formazione italiana oggi alle 17:30 contro le Arrows Ostrava.

Prosegue nel torneo continentale più prestigioso, la Premiere Cup, il duello che vede protagonisti Poderi dal Nespoli Forlì, Campione d’Italia 2021 e detentrice del trofeo, e MKF Bollate, secondo dietro le romagnole lo scorso anno sia in campionato, sia in coppa, che ospita la manifestazione. Forlì si è stata campione d’Europa 4 volte (2021, 2007, 2002, 1997), Bollate 1 (2019). La competizione vede 8 squadre al via, che si affrontano in un girone all’italiana fino al 19 agosto, quindi, sabato 20, gli scontri diretti per le medaglie e i piazzamenti: prima e seconda classificate per l’oro, terza e quarta per il bronzo, e così via. Il “derby” tricolore del round robin subito il primo giorno di gara, dopo la cerimonia d’apertura, alle 20:30 di oggi sul diamante di Bollate 1.

(foto archivio: la capitana saronnese Giulia Longhi)

15082022