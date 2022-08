x x

CERIANO LAGHETTO – “Come promesso veniamo agli ultimi, ma ci riserviamo qualcosa a inizio preparazione perchè ormai ci abbiamo preso gusto, scoppiettanti colpi di mercato. Ormai manca poco all’inizio della preparazione e la rosa a disposizione di mister Franco Simone è al completo”: questa la premesse dai dirigenti della Frazione calcistica Dal Pozzo, che non vogliono lasciare nulla di intentanto per arrivare in alto nella nuova stagione di Terza categoria.

“Puntelliamo il reparto difensivo con due nomi importanti, il primo è una conferma, si tratta di Nicolò Riccardi che ha deciso di rinnovare per un altro anno la sua presenza in maglia gialloverde. Ne siamo ovviamente felici ed orgogliosi. Il secondo nome invece è un nuovo acquisto, e tenetevi forte perché la sabbia sotto ai piedi inizia a scottare: Lorenzo Puzziferri , classe 1999, difensore, giovanili della Caronnese fino ad indossare la fascia da capitano della juniores nazionale, poi diversi anni al Fbc Saronno tra Prima categoria e Promozione” riepilogano dal Dal Pozzo.

(foto in alto: Lorenzo Puzziferri, sotto Nicolò Riccardi)

16082022