CARONNO PERTUSELLA – Cade della bicicletta e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata questo pomeriggio ad un ragazzo di 29 anni, l’incidente si è verificato alle 16 lungo il centrale corso Italia nelle vicinanze di piazza Pertini dove c’è anche la stazione ferroviaria e del Parco dell’amicizia. Il giovane è stato subito soccorso dai passanti ed è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. E’ arrivata una autolettiga della Croce azzurra caronnese: le condizioni del ciclista non sono comunque apparse preoccupanti, sono stati comunque disposti ed avviati tutti gli accertamenti sanitari del caso.

(foto archivio: piazza Pertini, che si trova nella zona centrale di Caronno Pertusella)

16082022