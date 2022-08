x x

CERIANO LAGHETTO – Sarà nel week-end di sabato 27 e domenica 28 agosto la festa del Paese di Ceriano Laghetto, evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia di San Vittore Martire.

L’evento inizierà nel pomeriggio, alle 16 di sabato 27, con un’attività dedicata ai più piccoli, negli spazi del giardinone: la lettura del libro “la mia isola lontana”, con di seguito caccia al tesoro e attività musicale, il tutto in collaborazione con la biblioteca comunale. Al “giardinone” e in Villa Rita, ci saranno punti di ristoro, attrazioni, gonfiabili e altri giochi.

Dalle ore 18 in Piazza Diaz e Via Cadorna ci saranno mercatini, street food e truccabimbi, nella piazza principale cerianese, ci sarà anche un dj set dalle 18 alle 21, seguito poi da un tributo ai Queen eseguito dalla band “Mercury Legacy”.

Domenica 28 agosto, i festeggiamenti si apriranno con la messa solenne delle 11, si ricorda che per i due giorni di festa, all’oratorio ci sarà la consueta pesca di beneficenza, alle 20.30 ci sarà la processione con la statua della Madonna. Dopo la processione ci saranno in oratorio i fuochi d’artificio.

