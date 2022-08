x x

LOMAZZO – Anche questa estate i Pescatori manaresi hanno fatto centro: a giugno hanno organizzato una riuscitissima manifestazione nel parco del paese, cucinando pesce in quantità per i tanti che vi hanno fatto tappa per un gustosa pasto. Ed ora è dunque tempo dei bilanci, decisamente positivi con i pescatori che incassano anche i “complimenti per l’ottima manifestazione” da parte dell’Amministrazione comunale.

E di certo questo genere di eventi saranno riproposti anche in futuro.

(foto di gruppo per i volontari dell’associazione Pescatori manaresi, che hanno cucina per i loro concittadini. E che per il loro impegno hanno ricevuto i complimenti da parte dei responsabili dell’Amministrazione comunale di Lomazzo)

