SARONNO – Hanno suscitato molta curiosità le fiorire posizionate al centro della carreggiata nel primo tratto di via Padre Monti all’intersezione con via Portici. Alcuni saronnesi hanno pensato anche ad una bravata, ipotizzando una prova di forza notturna nelle serate estive visto che in passato le pesanti fiorire erano state spostate, come i panettoni, in diversi punti della città come forma di dispetto o vandalismo.

In realtà non si tratta dell’opera di qualche ragazzo annoiato ma degli operai comunali. Via Padre Monti è infatti un’arteria ciclopedonale a tutti gli effetti e per evitare il passaggio delle auto l’Amministrazione ha deciso di posizionare le fiorire.

Il provvedimento è stato preso con un’ordinanza nel marzo scorso quando è stato previsto che via Padre Monti nel tratto compreso tra via Portici e piazza Indipendenza debba essere un’area ciclopedonale. Contestualmente è stato previsto anche il senso unico di via Pasta in direzione di via Portici. A differenza di quanto avviene nel resto della zona a traffico limitato, dove possono circolare i veicoli autorizzati, nel primo tratto dell’arteria, recentemente riqualificato, non potranno passare le auto. Da qui il posizionamento delle due fiorire al centro della sede stradale.

