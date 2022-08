x x

SARONNO – Incidente stradale oggi alle 13.55 nella zona del retrostazione di Saronno, in piazza Zerbi. A seguito delle scontro fra due automobili, ad aver bisogno di cure mediche è stata una bimba di 6 anni. Sul posto l’intervento di carabinieri, polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa saronnese. Per fortuna le condizioni della piccola non sono apparse preoccupanti: è stata comunque trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Legnano per tutti gli accertamenti del caso. I tutori dell’ordine, come sempre avviene in simili circostanze, hanno avviato accertamenti al fine di chiarire le cause del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità.

