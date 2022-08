x x

VILADECANS – Buona la prima per l’Inox Team Saronno che nel pomeriggio di ferragosto ha debuttato nell’edizione 2022 della Coppa Coppe di softball, a Viladecans in Spagna, battendo un’altra delle possibile favorite di questa manifestazione, ovvero le Arrows di Ostrava (Repubblica ceca). E’ finita 9-2 per le saronnesi, dunque risultato largo ma siamo solo alle primissime fasi del torneo e tutto è ancora possibile.

Per quanto riguarda il match con le ceche, le saronnesi hanno schierato sul monte di lancio Alice Nicolini, in campo tutte le titolari ed i nuovi arrivi. Bilancio dunque ampiamente positivo per questo primissimo incontro di una manifestazione che andrà avanti sino alle finali di sabato.

16082022