CESATE – Raduno oggi allo stadio di via Dante a Cesate per il Fbc Saronno che inizia a prepararsi per il prossimo campionato di Promozione agli ordini di mister Danilo Tricarico. Presenti anche diversi tifosi curiosi di rivedere all’opera i biancocelesti, squadra che punta in alto, costruita per vincere dal presidente Francesco Gravina e dal direttore generale Marco Proserpio.

Prima uscita “ufficiosa” domenica pomeriggio, amichevole con la Trevigliese: si giocherà a Capriate, sul sintetico di via Grignano, dalle 16, e prima della fine del mese ci saranno già gli appuntamenti ufficiali con la Coppa Italia, Saronno è inserito nel girone con Besnatese e Meda.

17082022