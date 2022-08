x x

CARONNO PERTUSELLA – Tanta informazione e prevenzione, un certo periodo di tolleranza ma ora a Caronno è arrivato il momento di sanzionare chi lascia rifiuti abusivi per le strade cittadini, usa i cestini per i rifiuti domestici o non differenzia correttamente.

E’ l’impegno preso dall’Amministrazione comunale caronnese che per prima nel comprensorio saronnese ha scelto la strada della raccolta puntuale. Una scelta coraggiosa presa dieci anni fa che ha portato Caronno ad essere uno dei comuni della provincia di Varese con la più alta percentuale di raccolta differenziata, intorno all’80%. Un ottimo risultato anche a livello regionale. Negli ultimi anni sono però aumentati gli scarichi abusivi di rifiuti nelle aree periferiche e spesso anche nei cestini pubblici.

Proprio su questi fronti l’Amministrazioneè scesa in campo con determinazione prima con tanta informazione con volantini e anche sui cestini e ora con le multe. In sostanza la polizia locale sta realizzando una serie di controlli sui sacchi con rifiuti non correttamente conferiti o esposti nel momento sbagliato della settimana. Coi dai raccolti dal microchip si risalirà al nome del responsabile che si vedrà recapitare un verbale tra i 130 e i 166 euro. Particolare attenzione con controlli mirati l’Amministrazione la dedicherà ai rifiuti abbandonati nei pressi dei cestini, sul ciglio della strada e nei parchi pubblici. Diverse anche le segnalazioni che arrivano dai cittadini che quotidianamente verificate dalla polizia locale hanno permesso di sanzionare un uomo che aveva abbandonato dei tubi con un verbale di oltre 6 mila euro.

Insomma una grande attenzione per il tema del decoro urbano come conferma l’impegno sulla partita dell’assessore all’Ambiente Daniele Rosara.

