Ceriano Laghetto: consiglio comunale… in strada

CERIANO LAGHETTO – Consiglio comunale direttamente sulla strada, in via Monte Grappa, come segnale significativo della presenza delle istituzioni in mezzo ai cittadini, in un quartiere che ha vissuto momenti di apprensione nelle ultime settimane.

Il ricordo del volontario Felice Bisaggio

La seduta di consiglio, che si è svlto nei giorni scorsi. si è aperta con un minuto di commovente raccoglimento di tutti i presenti in memoria di Felice Bisaggio, generoso volontario cerianese, presidente Aido, componente del Gst e “nonno civico”, venuto a mancare prematuramente.

Approvato l’assestamento di Bilancio e la convenzione per il servizio di polizia locale

Tra i punti più significativi all’ordine del giorno spicca la nuova Convenzione, votata all’unanimità, per il servizio di polizia locale che dal 1 settembre vedrà un unico comando tra Cogliate e Ceriano Laghetto. La Convenzione tra i due Comuni confinanti prevede una graduale “fusione” tra gli organici delle oolizie locali, estendendo le competenze dell’una sul territorio dell’altra e viceversa. Insomma, dal prossimo 1° settembre e per i prossimi due anni, a Ceriano Laghetto e Cogliate ci saranno pattuglie operative “miste” di operatori che sono in organico all’uno o all’altro Comune. La gestione e il coordinamento del servizio saranno affidati ad un comandante scelto dal sindaco del Comune capofila della convenzione, ovvero Ceriano Laghetto, di concerto con la “conferenza dei sindaci”. Al momento l’accordo riguarda solo i Comuni di Ceriano e Cogliate, ma l’idea condivisa è quella di arrivare presto a coinvolgere anche altri Comuni delle “Alte Groane” come Misinto e Lazzate. Obiettivo dell’accordo è quello di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’intero servizio operativo sul territorio e ottenere dei risparmi attraverso economie di scala sull’acquisto di strumenti e canoni annui di servizi. “Sono molto soddisfatto di questo passaggio perché credo che possa portare benefici importanti ai nostri comuni – ha commentato il sindaco Roberto Crippa – La nostra polizia locale è stata interessata negli ultimi anni da una profonda riorganizzazione e dall’arrivo di nuove importanti figure altamente professionali che sapranno bene collaborare con i colleghi del comune vicino per aumentare il livello dei servizi sui nostri territori”.

Un altro passaggio importante è stato l’assestamento di bilancio di oltre 300 mila euro che consentirà di affrontare l’aumento dei costi energetici per il Comune, insieme a maggiori investimenti per i servizi sociali, mentre un finanziamento del Pnrr garantito dall’Unione Europea coprirà i costi per la transizione digitale di molte procedure del Comune. Si è deciso di utilizzare quasi 310 mila euro provenienti dall’avanzo libero certificato con il consuntivo approvato all’inizio dello scorso mese di maggio, per coprire una serie di maggiori spese. Questo passaggio è stato possibile previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in considerazione dello stato complessivo di salute del bilancio comunale di Ceriano Laghetto.

(foto: il consiglio comunale “in strada” a Ceriano Laghetto)

17082022

Nello specifico: 140mila euro sono stati destinati al contenimento dell’incremento delle spese presso i plessi comunali e scolastici (dovuti agli aumenti di luce e gas) e 169mila euro sono stati destinati “agli impegni di spesa prevalentemente per il sostegno all’istruzione e diritto allo studio, alle politiche sociali e per la gestione dei beni patrimoniali dell’Ente”.

Inoltre, con la stessa approvazione dell’assestamento di Bilancio, viene recepita l’entrata di 121.992 euro come concessione di fondi Pnrr a seguito di accoglimento domanda presentata dal settore economico finanziario del Comune di Ceriano Laghetto in data 15/06/2022, “per interventi nell’ambito delle politiche di transizione digitale dell’Ente Missione 1”.

“Con questo passaggio unitamente al primo intervento avvenuto con l’approvazione del bilancio di previsione 2022, abbiamo messo in sicurezza le bollette energetiche degli edifici comunali da qui alla fine dell’anno -spiega il sindaco Roberto Crippa. “Inoltre, passaggio di cui dobbiamo andare particolarmente orgogliosi, è l’accoglimento della nostra domanda di accesso al Pnrr che ci consente una importante trasformazione nella gestione digitale delle procedure e degli atti, attraverso il passaggio “in cloud” che, anche negli anni a venire, ci consentirà importanti risparmi per strumentazione e software locali”.

17082022