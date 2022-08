x x

SARONNO – E’ decisamente un volto noto della politica saronnese Rosanna Leotta candidata per la tornata elettorale del prossimo 25 settembre nel collegio proporzionale varesino per il Senato nelle fila del Pd.

Coniugata con un figlio, docente in pensione, da sempre impegnata in ambiti politici e sociali, Leotta è stata in consiglio comunale a Saronno per più di 20 anni, prima con i Ds, poi Pds, infine Pd di cui è stata anche referente provinciale per l’istruzione e la formazione. Da sempre è stata sensibile e operativa, sul disagio giovanile e di supporto professionale nei confronti anche di persone diversamente abili.

“Ho accettato la candidatura propostami dal Pd – spiega Leotta – perché voglio che il mio partito ritrovi la sua anima popolare, che per me significa aiutare le persone più fragili a trovare un posto dignitoso nella nostra società. Voglio che la politica economica sia a supporto delle attività produttive che generando lavoro creino una società più giusta e, non succube del mondo finanziario che in questi ultimi anni l’ha fatta da padrone complice una globalizzazione fuori controllo”.

Da candidata il suo primo pensiero va all’affluenza: “Mi rammarica vedere che negli ultimi anni sia in diminuzione costante il numero delle persone che vanno a votare e come rappresentante del Saronnese vorrei che venisse invertito questo trend”.

Non manca l’impegno in chiave saronnese: “Un altro aspetto per cui ho accettato la candidatura è l’impegno per il mio territorio affinché le problematiche che ci affliggono vengano affrontate dall’ambiente (siamo l’ottavo paese più inquinato d’Europa), dalla necessità di lavoro di qualità (serve collegamento e interazione tra i vari distretti industriali e i vari poli di ricerca e università) ma soprattutto una sanità che sappia rispondere direttamente in modo rapido ed efficace anche per chi non ha i mezzi a sufficienti per curarsi in altro modo”.

