Gerenzano, Colombo dona il suo libro sul medievo lombardo: il paese citato in una antica pergamena

GERENZANO – Il sindaco Stefania Castagnoli, a nome di tutti i gerenzanesi, “ringrazia l’architetto Francesco Colombo, che pochi giorni fa ha donato una copia del suo libro “Viaggio nel medioevo lombardo – secoli XI e XII”, dove è contenuta la copia della pergamena del 1174 in cui il nostro Comune di Gerenzano viene citato ben tre volte. Un viaggio in un contesto storico molto interessante che possiamo approfondire leggendo il libro, disponibile alla nostra biblioteca comunale di via Manzoni 6″.

E’ possibile raggiungere la biblioteca, per visionare il libro, contattando il numero telefonico 029688965, indirizzo email: [email protected] Una copia del libro è stata donata anche alla “Proloco Gerenzano”. “Grazie per questo bellissimo e prezioso libro!” esclama il sindaco Castagnoli.

(foto: in Municipio, il sindaco Stefania Castagnoli con Francesco Colombo)

17082022