ROVELLO PORRO – La foto condivisa sui social ha subito suscitato grande curiosità e mobilitazione anche perchè anche dallo scatto preso da lontano era evidente come fosse spaventato e smarrito. Il riferimento va al coniglietto che ieri pomeriggio si è smarrito in via Dante.

La foto del fuggitivo è stata condivisa sul gruppo Facebook “Sei di Rovello se” e in pochi minuti la comunità si è mobilitata. C’è chi ha avvisato proprietari di conigli nel caso stessero cercando il proprio amico peloso e chi invece si è occupato del coniglio recuperandolo dal marciapiede e mettendolo al sicuro in una gabbietta.

