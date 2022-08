x x

VILADECANS – Largo successo dell’Inox Team Saronno contro le Eagles di Anversa: anche la terza giornata della Coppa delle Coppe di softball a Viladecans, in Spagna, ha proposto le saronnesi come protagoniste. Oggi nel match del mezzogiorno Saronno ha chiuso la partita già al primo inning segnando 10 punti (fuoricampo di Sara Brugnoli), un altro punto è giunto al secondo inning e 4 al terzo inning con gara chiusa per “manifesta”, 15-0. In precedenza il successo delle tedesche Capitals Bonn 11-0 sulle austriache di Linz; mentre nel tardo pomeriggio e Sparks di Haarlem (Olanda) hanno travolto le Arrows Ostrava (Repubblica ceca) per 12-0.

Prossime gare e graduatoria

Domani alle 10 si gioca Sparks Haarlem-Eagles Anversa, alle 12.30 Viladecans-Bonn Capitals, alle 17.30 Linz Witches-Inox Team Saronno e alle 20 si conclude con Viladecans-Arrows Ostrava. Classifica: Inox Team Saronno e Sparks Haarlem 1000, Bonn Capitals 667, Arrows Ostrava e Viladecans 500, Linz Witches e Eagles Anversa 0.

(foto: alcune fasi di Inox Team Saronno-Eagles Anversa)

17082022