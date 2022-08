x x

SARONNO – Va avanti anche oggi la preparazione pre-stagionale del Fbc Saronno, in vista del prossimo campionato di Promozione: ieri allo stadio di via Dante il raduno della squadra agli ordini del nuovo allenatore, Danilo Tricarico. Obiettivo, quello di arrivare passo a passo al miglior stato di forma ed anche trovare la giusta amalgama per il via ufficiale della stagione. In questi giorni, “tempo pieno” a Cesate per i saronnesi, che stanno anche utilizzando le strutture del centro sportivo per la pausa pranzo di metà giornata.

La prima uscita sarà domenica alle 16 sul campo in sintetico di Capriate in via Grignano, per una amichevole contro la Trevigliese: occasione per iniziare a fare il punto della situazione in vista delle gare che conteranno davvero.

(foto: i biancocelesti del Fbc Saronno al centro sportivo di via Dante a Cesate)

18082022