CISLAGO – Ha suscitato una grande curiosità e tanta attenzione la segnalazione della presenza di una volpe alla periferia cittadina. La segnalazione è arrivata ieri pomeriggio intorno alle 15 sulla pagina Facebook “Sei di Cislago se”. La foto mostra chiaramente una volpe che passeggia in un giardino.

Il post spiega che l’avvistamento è avvenuto nella zona del nuovo campo sportivo. Ma c’è di più la segnalazione spiega che la volpe avvistata più volte è in compagnia di alcuni cuccioli. Le volpi sono decisamente diffuse nel Saronnese segnalazioni e avvistamenti sono avvenute anche ad Origgio e persino a Saronno. Spesso si parla di loro in caso di incidenti quando vengono trovate ferite sul ciglio della strada. Presenze e avvistamenti sono aumentati negli ultimi due anni.

