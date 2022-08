x x

SOLARO – Al via la prima edizione dell’iniziativa del “Gran premio fotografico”, il tema d’esordio sarà “La mia estate 2022 in fotografia”, il concorso è stato promosso dal centro anziani Maps e dal gruppo fotografico “Cogli l’attimo”, con il patrocinio del Comune di Solaro.

Il concorso sarà aperto a tutti, esclusi i professionisti, e gli scatti dovranno essere inviati in formato jpg all’indirizzo [email protected], entro e non oltre il 4 settembre, le fotografie saranno giudicate insindacabilmente da una giuria di esperti. Il regolamento prevede che ciascun partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, e le migliori saranno premiate con prodotti del territorio e presidi slow food, i premi avranno il valore di 150, 100 e 50 euro.

I migliori 40 scatti saranno esposti al Maps in occasione della cerimonia di premiazione che avverrà il 9 ottobre.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn