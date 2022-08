x x

LAZZATE – Un momento di convivialità per ritrovarsi insieme a celebrare l’estate in compagnia. E’ quello organizzato lo scorso Ferragosto dal motoclub di Lazzate. L’appuntamento a riunito una cinquantina di lazzatesi tra cui il sindaco Loredana Pizzi.

Ospite d’onore monsignor Diego Giovanni Ravelli che dal 11 ottobre scorso è maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della Cappella musicale pontifica sistina. Monsignor Ravelli è tornato in questi giorni a Lazzate e è stato l’ospite dell’evento convivale. A lui è stata dedicata la torta realizzata per l’occasione dal maestro pasticcere lazzatese Andrea Colombo.

