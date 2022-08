x x

ORIGGIO – Intervento stamane alle 11 di una ambulanza della Croce rossa di Saronno, e poi anche dell’automedica proveniente da Como, per una chiamata proveniente da una ditta della periferia di Origgio: un addetto, di 29 anni, si era sentito male dopo la puntura di un insetto. Il fatto è accaduto nel plesso di strada consorziale Stravazza: i soccorsi sono stati dunque molto rapidi, il ragazzo è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non destano particolare preoccupazioni.

Per il personale dei mezzi di soccorso, in questo periodo estivo non si tratta di interventi particolarmente insoliti.

