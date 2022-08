x x

VILADECANS – Con nove punti realizzati già alla prima ripresa, per l’Inox Team Saronno la sfida contro le Witches di Linz (Austria) nella terza giornata della Coppa delle Coppe di softball a Viladecans in Spagna è stata poco più di una formalità. Prima, le olandesi Sparks Haarlem avevano battuto 11-0 le belghe Eagles Anversa, e col successo sulle austriache le saronnesi restano al comando a punteggio pieno, parimerito con le Sparks.

L’incontro Saronno-Linz è iniziato con due ore di ritardo, dopo un forte temporale abbattutosi sulla cittadina alle porte di Barcellona. Poi, si è giocato regolarmente, con Saronno subito a segno al primo inning (9 punti) ed i fuoricampo di Giulia Longhi e Fabrizia Marrone. Al secondo inning altri tre fuoricampo, di Valeria Bettinsoli e ancora Marrone e Longhi. Epilogo: 16-0 al terzo inning per “manifesta”.

Domani pomeriggio la sfida fra Saronno-Haarlem, solo per stabilire chi arriverà prima e chi seconda nel Round robin: comunque vada, le due squadre si affronteranno sabato per la finalissima.

