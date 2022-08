x x

TURATE – Disavventura per un ciclista di 54 anni, questa mattina a Turate: alle 10.25 mentre percorreva via Marconi ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra, riportando lesioni e contusioni varie. In un primo momento le sue condizioni erano appare preoccupanti, tanto che oltre all’ambulanza della Croce rossa di Saronno sul posto è stata fatta arrivare anche l’automedica, proveniente da Como.

Il paziente è stato trasferito all’ospedale di Saronno con l’autolettiga della Cri, al momento del ricovero si era comunque già ripreso ed è stato medicato di solo lievi lesioni.

(foto archivio: intervento di automedica e ambulanza della Croce rossa nella zona per un precedente intervento)

