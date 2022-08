x x

CANTU’ – Arriva a Cantù Birrtellina, la sagra della Valtellina fatta dai Valtellinesi, format unico nel panorama Italiano che propone un’esperienza sensoriale straordinaria grazie alla presenza dei più grandi protagonisti della valle lombarda: l’Accademia del Pizzocchero di Teglio (L’Università Del Pizzocchero italiano) che impasta, cuoce e serve i pizzoccheri al momento; la Butega Valtellina che prepara i taglieri di prodotti valtellinesi “Unici, non Tipici” ; i mitici “Sciatt” fatti a mano, uno per uno e la bancarella di prodotti Valtellinesi da portare a casa, le migliori birre della Valtellina selezionate da Paneliquido, specialisti in craft beer festival e infine Amaro Braulio e i distillati valtellinesi.

Dal 25 al 28 agosto al Parco del Bersagliere, a Cantù in via Como, a ingresso gratuito prenotazioni obbligatorie su www.paneliquido.it/birrtellina (se non vedete fasce orarie prenotabili significa che sono esaurite)

𝐿 ’ 𝐴𝐶𝐶𝐴𝐷𝐸𝑀𝐼𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐼𝑍𝑍𝑂𝐶𝐶𝐻𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐼 𝑇𝐸𝐺𝐿𝐼𝑂 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎̀ 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑧𝑧𝑜𝑐𝑐ℎ𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑜, 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑓𝑎𝑚𝑜𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜.

𝐵𝑈𝑇𝐸𝐺𝐴 𝑉𝐴𝐿𝑇𝐸𝐿𝐿𝐼𝑁𝐴 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎̀ 𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑖, 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑎, 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜.

𝐴𝐿𝐿𝐴 𝑆𝑃𝐼𝑁𝐴 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝐶𝑟𝑎𝑓𝑡 𝐵𝑒𝑒𝑟 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠! 𝑃𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟𝑒, 𝑑𝑜𝑙𝑐𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑖 𝑒 𝑓𝑖𝑢𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝐵𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑜!

Il Bersagliere è un’area feste unica a Cantù con tensostruttura capace di ospitare più di 300 persone sedute + ampi spazi verdi esterni dove rilassarsi (evento confermato anche in caso di pioggia)

𝐌𝐄𝐍𝐔 NEL DETTAGLIO

– Piatto di Pizzoccheri (impastati, scarrellati e cucinati al momento) 13€

– Piatto di Sciatt (8 pezzi – impastati a mano uno per uno) 10€

– Tagliere di Salumi Valtellinesi 10€

– Tagliere di Formaggi Valtellinesi 10€

– Tagliere Misto 15€ (i taglieri sono accompagnati da Pane alla segale come da ricetta valtellinese)

– Crostate al grano saraceno e dolci vari 5€

– Birra Media Artigianale Valtellinese 5€

– Grappa si Sforzato Valtellinese 5€

– Amaro 4€

𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈 𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈

Fasce orarie dove puoi riservare il tuo tavolo:

Giovedì 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Venerdì 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Sabato: 12.00 – 15.00 | 19.30 – 21.30 | 21.30 – 00.00

Domenica : 12.00 – 15.00 | 19.00 – 21.30

Posti limitati e prenotazione obbligatoria! Sono attive le prenotazioni su www.paneliquido.it/birrtellina/

Scegli la fascia oraria che più ti piace oppure che è ancora disponibile, i posti sono limitati e saranno disponibili fino ad esaurimento.

(foto: Di Aplasia – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93139604)

