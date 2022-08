x x

CARONNO PERTUSELLA – Seconda vittoria in questo precampionato per la Caronnese, che supera con un netto 4-0 la Vergiatese, militante nel campionato di Eccellenza. E per la seconda volta in questo caldo mese d’agosto, mantenuta la porta inviolata (in precedenza era successo contro l’Ardor Lazzate, altra squadra di Eccellenza.

La cronaca – Primo tempo equilibrato, il 3-5-2 degli ospiti permette di coprire gli spazi e la Vergiatese con Moussafir ed Okaingni prova a farsi vedere dalle parti di Angelina senza però riuscire a concludere. La Caronnese prova a ragionare con il fosforo di Cretti e Tunesi in mediana, davanti Duguet prova ad ispirare Giardino e Motta. Ma al 14’ servono i guantoni di Angelina, che in due tempi replica a Sofia. Prima chance Caronnese con il colpo di testa di Cattaneo, alto, preludio al gol di Giardino: il numero 11 ruba palla a Raimoldi e si invola verso la porta, saltando Rota e depositando il pallone in rete. Poco dopo Angelina è attento su Ghilardi, mentre sul finire di frazione la Caronnese da corner è pericolosa senza però trovare il raddoppio.

Ripresa e Caronnese più incisiva sotto porta. Giardino e Motta scambiano ma Catizone (ex di turno) esce bene al limite dell’area. Motta è poco fortunato negli ultimi venti metri, ma al 27’ la Caronnese raddoppia: cross dalla sinistra, svirgolata della difesa della Vergiatese, palo di Di Marco e tocco ravvicinato di Cattaneo. Nel finale il poker con la doppietta di Austoni, prima con un pregevole destro secco poi chiudendo un contropiede ben assistito da Giardino. Domani si replica, sarà sfida all’Alcione.

Caronnese-Vergiatese 4-0

Marcatori: 24’ Giardino, 27’ st Cattaneo, 29’ st Austoni, 44’ st Austoni.

CARONNESE: Angelina, Dipalma, Curci, Cretti, Galletti, Cattaneo, Tunesi, Manzo, Motta, Duguet, Giardino. Entrati nella ripresa: De Luca, De Stefano, Sardo, Di Marco, Dragone, Boschetti, Austoni. All. Moretti.

VERGIATESE: Rota, Raimoldi, Ghilardi, Raimondo, Cassini, Okaingni, Truzzi, Moussafir, Moretti, Sofia. Entrati nella ripresa: Catizone, Crispo, Tondini, Resmini, Quartesan Medina, Bertoli, Fierza, Bruni. All. Galeazzi.

(foto: un momento del match)

19082022