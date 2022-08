x x

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Grazie all’appello di Enpa lanciato su ilSaronno Uanzi, gatto di 5 anni che era scappato da casa qualche settimana fa ha ritrovato la sua famiglia. A metà luglio vagava in un giardino condominiale in via Bossi angolo via Pola. I residenti l’hanno notato e hanno chiamato i volontari Enpa che se ne sono presi cura. Si è rapidamente ripresa ma continua ad attendere i propri proprietari. Vedendo l’articolo di qualche giorno fa su ilSaronno e riconoscendolo i proprietari si sono rivolti ai volontari della sede di Saronno di Enpa che ha riconsegnato il gatto.

Ora c’è un altro gatto in difficoltà. E’ un gatto maschio nero con macchia bianca sulla punta della coda. E’ stato trovato il 15 agosto in una corte di via Cesare Battisti a Caronno Pertusella zona San Rocco. Chi l’avesse smarrito o la riconoscesse per favore contatti urgentemente Enpa Saronnese al 345 299 5883.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn