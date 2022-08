x x

UBOLDO – Quest’anno la tradizionale “festa in campagna” avrò luogo domenica 4 settembre negli spazi dell’aula didattica dei boschi di Uboldo, in via Cerro 251. L’evento sarà promosso e patrocinato dalle proloco di Uboldo e Gerenzano, in collaborazione con l’ente Parco dei Mughetti e dell’associazione Amici del Bosco di Origgio.

L’iniziativa consisterà in una giornata all’insegna della natura, della storia e della cultura: al mattino e al pomeriggio saranno previste due sessioni di visite guidate, con partenza alle 10 e alle 14.30, dall’aula didattica alla Cascina Regusella, con lo scopo di visitare la Chiesa di San Castriziano, la partecipazione sarà gratuita ma consentita solo su prenotazione ([email protected] – 0296951140).

Alle 12.30 ci sarà un pic-nic all’aula didattica, con i cestini preparati dalle proloco (per info e prenotazioni 3487885041), seguirà alle 14.30 un torneo di carte. All’interno dell’aula didattica sarà allestito uno stand informativo riguardante il parco, con tanto di mostra fotografica dal titolo “C’era una volta…”.



Gli organizzatori ci tengono inoltre a ringraziare la Parrocchia di Uboldo per l’apertura della Chiesetta della Cascina Regusella. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 11 settembre.

