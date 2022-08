x x

ROVELLO PORRO – Nonostante sia un luogo aperto, non si potrà più fumare all’interno della piazzola ecologica.

Il provvedimento arriva a seguito dell’incendio verificatosi alcuni giorni fa nel cassone degli ingombranti. Spiega Rinaldo Guerini, presidente dell’Ave, associazione incaricata alla gestione del centro rifiuti: «Abbiamo il sospetto, per non dire la certezza che a dare origine all’incendio sia stato un mozzicone lanciato nel cassone un po’ per caso, senza alcuna volontà di dare origine a un incendio».

Il fumo nero dovuto all’incendio, si è propagato con estrema rapidità, affianco al cassone del legno, della carta e della plastica, materiali quindi altamente infiammabili; l’evento ha quindi contribuito alla decisione di agire con il ripristino del divieto di fumo, il tutto con il benestare del sindaco e dell’assessore all’ecologia e alla sicurezza.

