SARONNO – Il problema non è una novità nella zona sud di Saronno ma negli ultimi giorni la zona interessante sono notevolmente aumentate e anche la persistenza dell’odore nell’aria si è incrementata moltiplicando le segnalazioni.

E’ dal mese di giugno che i residenti della zona a sud di Saronno da viale Lombardia alla zona di via Sampietro hanno segnalato il problema alle forze dell’ordine ma anche all’Amministrazione comunale e ad Arpa. I tecnici di Arpa sono usciti effettuado i sopralluoghi del caso e attivandosi per la risoluzione del problema.

In alcuni momenti della giornata, e in alcune circostanze anche della notte, arrivano zaffate di odore acre e sgradevole. Qualcuno lo paragona a quello di fognatura, altri a quello di una discarica. L’odore è decisamente persistente tanto che spesso costringe i residenti a chiudere le finestre e con il caldo degli ultimi giorni la convivenza con la puzza è stata decisamente difficile.

L’ultimo caso ieri quando l’odore acre e sgradevole è stato segnalato da via Monte Grappa di Saronno fin alle porte dei Caronno Pertusella.

