SARONNO – Nuovo concerto in Villa Gianetti: nell’ambito del programma di eventi estivi l’Amministrazione comunale propone un viaggio in Irlanda. Sabato 20 agosto dalle 21 a Villa Gianetti si esibirando i “The Folking Bastard”.

The Folking Bastard è una line-up ridotta di Uncle Bard & The Dirty Bastards, che proporrà ballads e set di brani che riportano il pubblico ad assaporare l’atmosfera più autentica del pub irlandese. Questa formazione di artisti ha tenuto concerti in tutto il mondo: spicca la loro partecipazione al Dublin Fest in Ohio, il festival di musica irlandese più importante degli Stati Uniti.

Per l’appuntamento di sabato 20 agosto dalle 21 a Villa Gianetti: l’ingresso è libero senza prenotazione.

(foto archivio)

