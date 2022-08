x x

SARONNO – Uno scontro nel parcheggio di piazza Zerbi ha mandato all’ospedale, fortunatamente per accertamenti e le cure di alcune contusioni ed escoriazioni, una mamma e la sua bimba di 6 anni.

E’ successo nel pomeriggio di martedì 16 agosto quando tra via Varese e via Ferrari nel parcheggio si sono scontrate la Hyundai guidata da un saronnese di 55 anni con la Ford Fiesta condotta da una 42enne che era in auto con la figlia di 6 anni e con un 83enne.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato la mamma, residente a Saronno di nazionalità tunisina, all’ospedale di Legnano con la piccola. Illesi i due uomini coinvolti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso per risalire a dinamica e responsabilità.

