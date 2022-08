x x

CISLAGO – “Oggi ho firmato l’accettazione di candidatura nel collegio varesino plurinominale alla Camera dei Deputati, lista “Italia Democratica e Progressista” per le elezioni che si terranno il prossimo 25 Settembre”.

Inizia così la nota condivisa in queste ore dalla consigliera comunale di Cislago Debora Pacchioni.

“Con emozione, orgoglio e gratitudine verso chi mi ha scelto e mi ha permesso di mettermi al servizio della comunità. Ci metterò tutto l’impegno con il sostegno delle donne della Conferenza Donne Democratiche della Provincia e di tutte le donne e gli uomini che vorranno contribuire e stare al nostro fianco. Metterò a frutto la mia esperienza locale di consigliera e assessora nonché di consigliere provinciale.

Ringrazio fin d”ora il Partito Democratico che mi dato fiducia e per il quale voglio dare il mio contributo in una campagna elettorale sicuramente difficile, ma che prevedo emozionante.Sarà una esperienza unica.

Lavoreremo insieme per le giovani e future generazioni, per gli anziani, per il lavoro, per la sostenibilità, i diritti di tutti, il rispetto e la parità”.

