UBOLDO – Inizierà a settembre un laboratorio teatrale all’oratorio, esso avrà come titolo «Dire, fare… recitare», e sarà proposto dalla Compagnia teatrale del Crivello; il corso sarà riservato a ragazzi dai 14 ai 20 anni.

L’iniziativa sarà patrocinata dal Comune di Uboldo, e partirà da settembre nei locali dell’oratorio San Pio, si comporrà di 20 incontri di 2 ore ciascuna, i quali saranno tenuti dall’educatrice Paola Ferraguto.

Questo laboratorio sarà inteso come “officina” di creatività personale, con esercizi di espressività, ritmica corporea, giochi di fiducia e coesione, attività sensoriali e lavoro sul personaggio.

Spiega Antonella Imondi, presidente della compagnia del Crivello: «Abbiamo deciso di realizzare questo laboratorio teatrale impostandolo come un percorso che miri a favorire il superamento di alcune criticità che si riscontrano nei ragazzi come la timidezza, l’aggressività, la difficoltà ad esprimersi, a comunicare e a rafforzare la capacità di lavorare in gruppo, di ascoltare sé stessi e gli altri. Siamo convinti che stimolare la fantasia e l’immaginazione, sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie capacità, accrescere la fiducia in sé e nelle proprie potenzialità e migliorare le relazioni interpersonali positive sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi».

Per gli interessati che volessero avere maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla compagnia del Crivello all’indirizzo mail [email protected], oppure tramite whatsapp al numero 3287226714.

