SARONNO – Oltre all’amplissima rassegna teatrale della nuova stagione teatrale del teatro Giuditta Pasta, ci saranno in programma anche cinque incontri letterari nell’ambito dell’iniziativa “Stasera ti presento”, una serie di incontri letterari al teatro Pasta, “per conoscere, apprezzare e amare gli scrittori del nostro tempo”.

Il primo incontro sarà mercoledì 19 ottobre alle 21, a cura di Claudio Bossi, scrittore e storico, che presenterà lo spettacolo “I lombardi del Titanic – storie poco conosciute”, in occasione del 110° anniversario dall’affondamento.

Il secondo appuntamento, mercoledì 23 novembre alle 21, sarà una reading e presentazione del romanzo di Giorgio Fontana (che presiederà l’incontro) “Il Mago di Riga”, l’evento sarà allietato dalle musiche eseguite dal vivo da Matteo Pirola.

Mercoledì 14 dicembre alle 21 ci sarà la presentazione del romanzo “Il continente bianco”, a cura dell’autore di quest’ultimo: Andrea Tarrabia; sarà sempre quest’ultimo, in data ancora da definirsi, a presentare l’autore vincitore del Premio Pop – Premio opera prima, un riconoscimento nato nel 2016 che punta a mettere a confronto esordienti nel mondo editoriale con scrittori esordienti del panorama italiano contemporaneo.

In data ancora da definirsi, ci sarà la presentazione del libro “Insegna al cuore a vedere”, di Daniele Cassioli, sciatore nautico paralimpico.

Si ricorda che il calendario degli appuntamenti è ancora in via di definizione, per maggiori informazioni: www.teatrogiudittapasta.it

