MISINTO – L’amministrazione comunale misintese invita alla presentazione dei nominativi per quanto riguarda il servizio piedibus per il nuovo anno scolastico, che inizierà il 14 settembre.

Il servizio permetterà agli alunni di andare a scuola a piedi in sicurezza, accompagnati dai volontari che aderiranno al progetto. Il volantino spiega che verranno portati via solamente 40 minuti a coloro che vorranno aderire a quest’iniziativa.

La propria candidatura, in caso di interesse, sarà da presentare via e-mail all’indirizzo [email protected], oppure chiamando il numero 0296721010.

