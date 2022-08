x x

SARONNO – Nuovo sopralluogo dell’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti all’ex Cantoni. L’esponente della giunta del sindaco Augusto Airoldi non è nuovo a questo genere di interventi che rende noti condividendo foto e video sulla propria pagina Facebook. In diverse circostanza l’assessore ha stigmatizzato di aver trovato la possibilità di accesso all’area dismessa dove sono in corso le bonifiche delle acqua e dove sono stati demoliti diversi edifici. Merlotti aveva anche contattato la proprietà che aveva provveduto a rinforzare le recinzioni ma le intrusioni e i sopralluoghi con segnalazione dell’assessore, e anche dei residenti, sono proseguite.

“L’apertura” dell’area dismessa alle porte della Cassina Ferrara è diventata oggi un tema di grande attualità vista a morte al suo interno di un 51enne albanese. L’uomo, sul cui corpo è stata disposta l’autopsia, è morto ad inizio luglio, verosimilmente a seguito in una caduta da 5 metri. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella giornata di mercoledì su segnalazione di alcuni senzatetto che hanno visto il corpo dentro un vano. Anche questa circostanza dimostra come la struttura sia ancora un punto di riferimento per chi cerca riparo tra i capannoni ancora in piedi.

Merlotti ha realizzato un sopralluogo nella giornata di giovedì e prima ancora ha condiviso un post di otto anni fa con una riflessione che parte dal legame tra riqualificazione del territorio e sicurezza.

