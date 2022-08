x x

SARONNO – E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri giovedì sera in via San Giuseppe per il violento diverbio scoppiato tra due donne. All’origine del contendere, alle 20, l’incidente avvenuto lo scorso 16 agosto in piazza Zerbi. Sul posto chiamati dai passanti sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Sono accorse anche due ambulanze una della Croce Azzurra di Rovello e una della Croce Rossa di Saronno. Le donne sono state portate al pronto soccorso di Saronno in codice verde. La pattuglia dei militari intervenuta ha ricostruito l’accaduto. Non è escluso che la vicenda abbia strascichi legali se una delle donne deciderà di sporgere denuncia.

