VARESE – Ieri sera alle 20 ad Angera in viale della Repubblica un uomo si è tuffato per fare un bagno nelle acque del lago Maggiore e non è riemerso. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli specialisti del soccorso acquatico del distaccamento di Ispra dei vigili del fuoco con un battello pneumatico. Congiuntamente è stato attivato il nucleo sommozzatori di Milano; e sono state avviate le ricerche nella zona.

Attorno alle 23.30 i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo nelle acque antistanti la spiaggia “La nocciola” a circa otto metri di profondità. Sul posto il personale sanitario e il medico legale che ha costatato il decesso. La salma è stata messa a disposizione delle autorità. L’uomo è della classe 1980.

