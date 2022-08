x x

VILADECANS – Chi arriva all’Olympic stadium del Club basebal Viladecans resta innanzitutto colpito dalla bella struttura. Stadio, nel vero senso del termine, quello della squadra di baseball più titolata di Spagna. E accanto il moderno campo di softball (con campo parzialmente in sintetico), dove si tiene questa settimana e sino a oggi la Coppa delle Coppe 2022 di softball, stasera alle 20.30 la finalissima Inox Team Saronno-Sparks Haarlem (Olanda) che potrebbe regalare alla formazione saronnese il più importante risultato sportivo mai raggiunto nella propria storia. Per tutti i partecipanti alla kermesse, l’ottima accoglienza di tutto lo staff del Viladecans, che non hanno lasciato nulla al caso e fatto di tutto per fare “sentire a casa” giocatrici e staff delle squadre arrivare dal resto d’Europa per questa manifestazione.

E’ stata per tutti una intensa settimana a Viladecans, oltre 65 mila abitanti, poco a nord di Barcellona: cittadina un po’ sonnacchiosa, “risvegliata” dall’arrivo dei centri commerciali che ne “popolano” la periferia ma anche con un piccolo centro storico pedonale, con tantissimi bar e ristoranti, strapieni per la movida serale. Il top, dal punto di vista storico ed architettonico, il ben edificio del Municipio, vicino che la medievale torre del barone ed un bel parco proprio vicino allo stadio olimpico c’è l’antica “Torre rossa”. Ed, sorpresa, è pieno di pappagalli verdi o grigii, di medie dimensioni, che proprio non passano inosservati.

Alla Coppa Coppe partecipano oltre a saronnesi, Haarlem, Arrows Ostrava (Repubblica Ceca), Eagles Anversa (Belgio), Capitals Bonn (Germania), Witches Linz (Austria) e le padrone di casa del Viladecans.

20082022