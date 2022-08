x x

SARONNO – Ieri un utente saronnese ha condiviso con la nostra testata la propria amarezza per la difficoltà di recuperare i biglietti degli autobus urbani nel periodo estivo a Saronno. In materia è intervenuto il Comitato Viaggiatore Tpl Nodo di Saronno.

Ecco la nota

Purtroppo Regione Lombardia ha accumulato ritardi – nell’ordine di 10 anni – sia nell’integrazione tariffaria (che permetterebbe di acquistare il biglietto per ogni mezzo dagli stessi canali dei biglietti ferroviari) sia nelle nuove tecnologie di bigliettazione (pagamento diretto con carta ai nuovi terminali da installare sugli autobus): a quanto ne sappiamo le aziende già pronte sono Atm, Atb e Autolinee Varesine; tantissime altre ditte, compresa la Stie con protocollo S1.2022.0010946 del 28-04-2022, hanno dichiarato di non essere pronte richiedendo e ottenendo un’ulteriore proroga.

