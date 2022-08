x x

SARONNO – La stagione 2022/23 del teatro Pasta, non sarà solo prosa, comicità, show musicali e danzanti; organizzatori e addetti ai lavori infatti, hanno organizzato quattro laboratori teatrali suddivisi per età.

Il primo: “Younglab – laboratorio teatrale bambini”, sarà ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30, a partire da lunedì 10 ottobre, il saggio finale sarà martedì 16 maggio. Il corso sarà incentrato sulla “ricerca e la scoperta delle potenzialità espressive del corpo che i bambini impareranno a conoscere e usare”. Il corso a cura di Giulia Provasoli, si rivolgerà ai bambini dai 7 ai 10 anni.

A partire dal 12 ottobre, ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, ci sarà il laboratorio “Juniorlab – lab. teatrale preadolescenti”, sarà curato da Dario Eduardo De Falco e sarà rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Il saggio finale sarà mercoledì 17 maggio; quest’esperienza si tratterà di un “corso/percorso di esplorazione in cui giochi ed esercizi saranno gli strumenti per accrescere la consapevolezza del proprio corpo e della propria voce”.

Il terzo laboratorio teatrale sarà dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, e prenderà il nome di “Teenlab – laboratorio adolescenti”, sarà curato come nel precedente caso da Dario Eduardo De Falco e partirà dal 12 ottobre, ogni mercoledì dalle 18 alle 20, con il saggio finale programmato per il 17 di maggio.

L’ultimo laboratorio, dedicato ai più grandi e riservato ai maggiori di 19 anni, “+19lab – laboratorio adulti”, sarà a cura di Paolo Giorgio e si dividerà in due corsi distinti: il lunedì, dal 10 ottobre e il martedì, dall’11 ottobre, dalle 20.30 alle 23; il saggio finale sarà martedì 9 maggio per il corso del martedì, e lunedì 15 maggio per il corso del lunedì. Questo percorso sarà “un vero e proprio training individuale e collettivo, capace di creare competenze e consolidare quelle già acquisiste per osservare la vita con occhi nuovi”.

Per informazioni e iscrizioni: 02-96701990 o mandare una mail a [email protected]

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn