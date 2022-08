x x

SARONNO – COGLIATE – Si è conclusa sul gradino più alto del podio la partecipazione, con la maglia della nazionale, del saronnese ora cogliatese d’adozione, Matteo Romanò con il suo cane Dina. Nella classifica a squadre l’Italia ha conquistato il primo posto nella categoria Macerie e Superficie del Campionato del mondo Fci per cani da soccorso.

La competizione si è tenuta, a partire dallo scorso 17 agosto a Provaglio d’Iseo dove si sono radunate 85 squadre.

