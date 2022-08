x x

SARONNO / LIMBIATE – Dopo la segnalazione della presenza di una persona in difficoltà alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna oggi a mezzogiorno è accorsa l’ambulanza del Sos Uboldo: è stato soccorso un ragazzo di 25 anni al quale è stato diagnosticata una intossicazione etilica. Il giovane è stato trasferito all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso, le sue condizioni comunque non sono apparse preoccupanti.

Sempre oggi ma alle in via Bramante a Limbiate intervento dei soccorsi per una ragazza caduta dalla bicicletta: l’equipaggio di una ambulanza della Croce viola ha soccorso una giovane di 28 anni che è stata trasportata all’ospedale di Milano Niguarda da una ambulanza della Croce viola: ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio: un precedente intervento dei soccorsi alla stazione ferroviaria centrale saronnese)

