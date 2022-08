x x

SARONNO – L’11 settembre, in occasione del 50° anniversario, avrà luogo, partendo dalla Piazza aviatori d’Italia, il raduno provinciale della sezione saronnese dei bersaglieri.

L’evento sarà organizzato dall’associazione nazionale bersaglieri sezione di Saronno, dall’associazione nazionale bersaglieri provincia di Varese, e dall’associazione nazionale bersaglieri della Regione Lombardia, il tutto con il patrocinio dell’amministrazione comunale saronnese.

Il programma prevede l’afflusso alla piazza Aviatori d’Italia alle 9, partirà un’ora dopo la sfilata e l’alzabandiera e gli Onori in piazza Libertà, alle 10.25 inizierà lo sfilamento verso il parco dei Bersaglieri in via Cesati, a seguire ci sarà la deposizione della Corona al monumento Bersaglieri; seguirà l’intrattenimento della Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo. Alle 10.45 inizierà la sfilata con direzione Corso Italia fino a Piazza Avis, dove la fanfara intratterrà gli spettatori con musiche bersaglieristiche. alle 11.15 ci sarà il sorvolo con emissione di fumoggeni tricolori, alle 12.30 ci sarà il pranzo.

