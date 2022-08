x x

CARONNO PERTUSELLA – Amara sconfitta per la Caronnese battuta nella seconda amichevole ravvicinata per mano dell’Alcione. Gol decisivo che arriva nel recupero, ma a preoccupare i rossoblù sono gli infortuni di Tunesi e Scaglione, che verranno valutati nei prossimi giorni.

4-3-1-2 confermato per Simone Moretti, che sceglie Duguet dietro alla coppia Austoni-Gaeta. Gli attaccanti rispondono presente, Austoni cerca subito il suo centravanti che però viene murato. Al minuto 8 la gara si sblocca: spunto di Austoni lanciato da Duguet e il nostro attaccante viene steso da Petito. Calcio di rigore, trasformato di potenza da Gaeta. L’Alcione è squadra di qualità e prova a reagire, Scaglione da ultimo uomo salva una ripartenza Orange pericolosissima, mentre Paloschi è attento sul tiro di Morselli. C’è anche la Caronnese, ancora con un tiro di Austoni e poi con una ripartenza non sfruttata. Nel finale il primo boccone amaro: contatto Dragone-Morselli in area di rigore, contatto punito con il penalty trasformato col brivido da Manuzzi (Paloschi tocca abbondantemente ma non riesce a respingere).

Avvio di ripresa con Tunesi dietro le punte, ma la partita del nostro numero 20 dura pochi minuti. Meglio l’Alcione nei primi minuti, con il colpo di testa alto di Bagatti e il tiro a giro a lato di Morselli. Si rivede anche la Caronnese, con il tiro di Sardo centrale e bloccato da Bacchin, mentre al minuto 29 è Gaeta ad essere pericoloso. Nel finale l’autogol di Cattaneo, entrato da poco per sostituire Scaglione infortunatosi. Ed è questo il vero boccone amaro di questo sabato.

CARONNESE-ALCIONE 1-2

MARCATORI: 9’ rig. Gaeta (C), 41’ rig. Manuzzi (A), 45’ st aut. Cattaneo (C).

CARONNESE: Paloschi, Pandini, Cosentino, Dragone, Alushaj, Scaglione, Achenza, Vingiano, Gaeta, Duguet, Austoni. Entrati nella ripresa: De Luca, Cattaneo, De Stefano, Korinnyi, Sardo, Di Marco, Boschetti, Motta, Tunesi. All.: Moretti.

ALCIONE: Bacchin, Soldi, Perucchetti, Piccinocchi, Ortolani, Petito, Bagatti, Palma, Manuzzi, Tucci, Morselli. Entrati nella ripresa: Vinci, Coly, Pio Loco Boscariol, Rebaudo, Zito, Pacifico, Bangal Faisal, Dabo, Montesano. All.: Cusatis.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn